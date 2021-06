COVID: 662 casos, três óbitos nesta terça e 21 mortes que estavam em investigação

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta terça, 15, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 662 casos, três óbitos nesta terça e 21 mortes que estavam em investigação e foram confirmadas. Em Sergipe, 253.415 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 5.429 morreram. Até o momento, 231.468 pacientes foram curados.

As 24 mortes foram: um homem, 85 anos, de Lagarto, sem comorbidade; um homem, 62 anos, de Canhoba, com hipertensão; uma mulher, 57 anos, de Aracaju, sem comorbidade; uma mulher, 67 anos, de Aracaju, com hipertensão e diabetes; um homem, 55 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com hipertensão e diabetes; um homem, 53 anos, de Itabaiana, sem comorbidade; uma mulher, 73 anos, de Aracaju, sem comorbidade; um homem, 49 anos, de Aracaju, com cardiopatia; uma mulher, 28 anos, de Lagarto, sem comorbidade; um homem, 53 anos, de Lagarto, com hipertensão e diabetes; um homem, 73 anos, de Riachão do Dantas, sem comorbidade; um homem, 47 anos, de Nossa Senhora do Socorro, sem comorbidade;um homem, 45 anos, de Carira, com hipertensão; uma mulher, 54 anos, de Nossa Senhora do Socorro, sem comorbidade; uma mulher, 79 anos, de Itabaiana, com doença renal crônica; uma mulher, 70 anos, de Aracaju, sem comorbidade; uma mulher, 80 anos, de Aracaju, com hipertensão e diabetes; um homem, 93 anos, de Cedro de São João, com doença renal crônica e diabetes; um homem, 76 anos, de Nossa Senhora da Glória, sem comorbidade; um homem, 74 anos, de Nossa Senhora da Glória, sem comorbidade; um homem, 40 anos, de Nossa Senhora do Socorro, sem comorbidade; uma mulher, 75 anos, de Itabaiana, com hipertensão; um homem, 50 anos, de Canindé do São Francisco, com etilismo e tabagismo; um homem, 59 anos de Aracaju, com hipertensão e diabetes.

Foram realizados 516.919 exames e 263.504 foram negativados. Estão internados 765 pacientes, sendo que no serviço público são 222 em leitos de UTI (adulto), sete na UTI neonatal/ pediatria e 226 em leitos clínicos (enfermaria), totalizando 455. Já nos leitos do serviço privado estão internados 151 pessoas na UTI adulta, seis na UTI neonatal/ pediatria e 153 em leitos clínicos, totalizando 310. São investigados mais 10 óbitos. Ainda aguardam resultados 2.537 exames coletados.

Vacinação

A Secretaria já distribuiu o total de 701.157 doses da primeira remessa aos municípios, destas foram aplicadas 622.954. Referente à segunda dose, foram distribuídas 270.813, sendo aplicadas 216.942 doses.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico da Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net.br

