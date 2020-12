Covid: Do dia 3 até o dia 5 de dezembro foram 2.597 exames positivos.

Devido à instabilidade do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), sistema nacional que alimenta os dados da Covid-19, ocorrida entre os dias 4 e 5 de dezembro, os dados referentes aos casos confirmados laboratorialmente através do exame RT-PCR só foram divulgados neste domingo, 6. Do dia 3 até o dia 5 de dezembro foram 2.597 exames positivos. Sergipe passa a ter 94.451 casos da doença.

Foram registradas quatro mortes que estavam em investigação de dias anteriores, todas de homens: 62 anos, morador de Brejo Grande, com diabetes; 77 anos, de Estância, sem comorbidades; 81 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com hipertensão e diabetes; e 66 anos, de Pedrinhas, com cardiopatia e doença renal crônica. Ao todo são 2.333 óbitos no estado.