O último balanço divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, mostrou 30 óbitos confirmados na última quinta-feira,25, dentro desses óbitos foi confirmada a morte de uma criança de 07 anos de idade.

A criança do sexo feminino é natural do município de Monte Alegre de Sergipe e não tinha nenhuma comorbidade (Associação de duas ou de várias doenças que aparecem de modo simultâneo num mesmo paciente). De acordo com a SES, o óbito foi confirmado no último dia 24/06.