COVID: Sergipe registrou 592 novos casos e nenhum novo óbito

As sete mortes foram: homem, 87 anos, morador de Aracaju, com diabetes e Alzheimer; homem, de 87 anos, também de Aracaju, sem comorbidades; mulher, 90 anos, de Itabaiana, com hipertensão; homem, 74 anos, de Itabaianinha, com insuficiência renal aguda; homem, de 74 anos, de Nossa Senhora da Glória, com asma; homem, 47 anos, de Telha, com doença arterial obstrutiva periférica e hipertensão; e homem, 75 anos, de São Cristóvão, com hipertensão e diabetes.