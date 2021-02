COVID: Sergipe registrou 609 novos casos e um óbito

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta terça-feira, 09, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 609 casos, mais um óbito nesta terça e sete mortes que estavam em investigação e foram confirmadas. Em Sergipe, 142.073 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 2.842 morreram. Até o momento, 130.782 pacientes foram curados.

As oito mortes foram: uma criança do sexo masculino, dois anos, de Aracaju, com doença cardiovascular crônica; um homem, 99 anos, de Itabaianinha, com cardiopatia; um homem, 92 anos, de Nossa Senhora da Glória; um homem, 85 anos, de Aracaju, com hipertensão; uma mulher, 52 anos, de Capela, sem comorbidade; um homem, 84 anos, de Aracaju, sem comorbidade; uma mulher, 69 anos, de Aracaju, com doença cardiovascular; uma mulher, 74 anos, de Laranjeiras, sem comorbidade.