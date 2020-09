CPTran flagra mais de 20 condutores com sintomas de embriaguez no fim de semana

A Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran) flagrou mais de 20 condutores com sintomas de embriaguez durante o fim de semana na Operação Lei Seca. No período, dois condutores foram presos e quatro acidentes de trânsito com vítimas registrados. Em uma das colisões, a condutora veio a óbito no local.

De acordo com a CPTran, foram feitos 307 testes do bafômetro, que resultaram na autuação de 23 condutores, dos quais dois foram encaminhados à delegacia. No tocante aos acidentes de trânsito, em um deles, na avenida Melício Machado, a condutora colidiu contra um poste e veio a óbito.

Acidente fatal

O caso ocorreu na madrugada do domingo, 30, por volta da 0h30. A condutora teria perdido o controle do veículo e colidiu contra um poste. Ela foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo Corpo de Bombeiros, que tentaram reanimá-la, mas não houve êxito.

Dois passageiros do veículo foram encaminhados ao hospital e o veículo conduzido à Central de Flagrantes. Com o óbito, a CPTran contabilizou 16 mortes no trânsito da capital neste ano.

Fonte: SSP/SE