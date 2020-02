CPTran prende sete pessoas por embriaguez ao volante no fim de semana

A Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran) prendeu sete pessoas por embriaguez ao volante durante o último fim de semana. A unidade da Polícia Militar também registrou quatro vítimas de acidentes de trânsito, mas nenhuma morte. As ações fazem parte dos trabalhos desenvolvidos no âmbito da Lei Seca.

As ações foram realizadas em pontos estratégicos da capital, que registrou vários eventos relacionados ao Carnaval. Assim, foi feito um reforçamento no policiamento de trânsito da cidade. De sexta-feira até o domingo, sete pessoas foram flagradas por embriaguez ao volante e foram conduzidas a delegacia. para os procedimentos legais.









O Serviço de Atendimento de Acidentes de Trânsito (SAAT) registrou seis acidentes com vítimas neste fim de semana. A CPTran atende acidentes com vítimas lesionadas ou fatais, através do Ciosp, no telefone 190; assim como envolvimento com embriaguez ou qualquer outro crime.

Já a SMTT/Aju é a responsável pelo atendimento de acidentes de trânsito sem vítimas, por meio do telefone 118. A CPTran terá, neste período, equipes de atendimento de acidentes com vítimas lesionadas ou fatais durante 24 horas.

Fonte: CPTran/PM