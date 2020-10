CPTran registra acidente de trânsito com óbito em Aracaju

Nessa quarta-feira, 14 a Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran) registrou um acidente de trânsito entre um carro e uma motocicleta, na Avenida Euclides Figueiredo, em Aracaju. O condutor da moto, Gustavo Gregório Santos, 21 anos, veio a óbito no local.

O condutor do automóvel ficou na região, prestou todo apoio à polícia, e seu exame do etilômetro (bafômetro) deu 0.00 mg/ l.

Ao final dos procedimentos, o condutor foi à delegacia apenas para prestar depoimento, pois não fugiu e contribuiu com o serviço da polícia, conforme previsto no artigo 301 do Código de Trânsito Brasileiro.

Fonte: SSP SE