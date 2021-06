CPTran registra acidente fatal no bairro Getúlio Vargas, em Aracaju

A Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran) registrou um acidente de trânsito com vítima fatal na manhã desta sexta-feira (4). Na colisão, registrada em frente à Central de Abastecimento de Aracaju (Ceasa), um motociclista de 56 anos veio a falecer no local.

De acordo com as informações da CPTran, por volta das 8h, o motociclista perdeu o controle da motocicleta e colidiu com um veículo que estava à sua frente. Na queda, a vítima acabou sendo atropelada por um ônibus, que vinha na retaguarda.

A CPTran informou que essa é a 11ª morte registrada no trânsito da capital durante este ano de 2021. A Companhia de Polícia de Trânsito também relembra que pode ser acionada por meio do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp – 190).