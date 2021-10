Crânio de humano é encontrado em terreno baldio no município de Monte Alegre

Por volta das 14h desta quarta-feira, 20, a Polícia Civil e o Instituto Médico Legal (IML), foram acionados para recolher um crânio humano que foi localizado na cidade de Monte Alegre, no Sertão de Sergipe.

Conforme o delegado Jorge Eduardo, da Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória, a parte estava desmembrada e até o momento, não foi possível identificar se trata-se de uma pessoa do sexo masculino ou feminino.

Em conversa com a nossa equipe, o operador da segurança pública solicitou à população que passe informações sobre o ocorrido via Disk Denunciar, no número 181.

Informações Willame Lima