CREF20 realiza Operação Sertão I em oito municípios e interdita 11 academias

O Conselho Regional de Educação Física da 20ª Região Sergipe, CREF20/SE, através do seu setor de orientação e fiscalização, concluiu nesta quinta-feira (29) uma fiscalização em oito cidades do estado que resultaram no fechamento de 11 academias. A fiscalização foi feita em parceria com a Vigilância Sanitária das cidades, principalmente na região do baixo São Francisco sergipano.

Cinco pessoas foram flagradas em exercício ilegal da profissão, durante as fiscalizações. Outras nove foram identificadas pelo CREF numa condição irregular de estágio. Algumas delas sem contrato e outras que sequer estudam qualquer curso inerente com o trabalho em academias.

As visitas foram realizadas nas cidades de Propriá, Neópolis, Cedro do São João, Itabi, Nossa Senhora da Glória, Monte Alegre, Poço Redondo e Canindé do São Francisco.

As ações foram planejadas de acordo com as denúncias que são encaminhadas ao conselho e das visitas que são realizadas diariamente em todo o estado.

Segundo Diego Vidal, supervisor de orientação e fiscalização do CREF, foi decidido realizar algumas ações em cidades nas quais houve uma série de denúncias. “Observamos que as denúncias são recorrentes e que foram constatadas após visitas anteriores. Em alguns dos casos, as visitas foram feitas em parceria com a vigilância sanitária e é uma situação que põe em risco a condição de quem utiliza essas academias e prejudica o exercício correto da profissão”, destaco Diego.

Todas as academias terão o prazo de 15 dias para apresentar defesa e documentação na sede do CREF. Depois do período, toda a documentação será enviada para o Ministério Público do Trabalho. A Secretaria da Segurança Pública também receberá a documentação referente às pessoas que exerciam de forma irregular a função de profissional de Educação Física.

No total, foram realizadas 25 visitas. Qualquer denúncia pode ser feita através da Ouvidoria do CREF, onde há um formulário para preenchimento da denúncia, no site www.cref20.org.br.