Cresce o número de pessoas curadas do coronavírus no mundo inteiro

Mesmo com números de morte crescendo, a cada dia também cresce o número de curados do Covid-19 em todo o planeta. Até às 19 horas deste domingo, 12, mais de 420 mil pessoas haviam sido curadas. Os dados são do Rastreador do COVID-19.

O Brasil conta com mais de 22 mil casos confirmados e mais de 1 mil mortes contabilizadas, apesar de não divulgar os números de casos recuperados, o país hoje tem mais de 300 pessoas que já tiveram coronavírus e já se recuperaram.

Os EUA vivem hoje seu pior momento contra o Covid-19, os americanos já ultrapassaram a marca de mais de 21 mil mortos e já recuperaram mais de 32 mil casos. A China é o país que em termos de proporção, conseguiu recuperar mais pacientes.

Dos 82 mil casos confirmados, mais de 77 mil já foram recuperados e em seguida vem a Itália com 34 mil pessoas curadas.

Há esperança.

Maycon Fernandes/Jornalista