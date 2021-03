Uma criança de 1 ano e 8 meses, acabou se afogando em uma piscina na manhã desta

Terça-feira,09, no Bairro Coroa do Meio em Aracaju. De acordo com informações, a criança ainda foi levada para um posto do Corpo de Bombeiros e logo após levada para o Hospital João Alves Filho, após sofrer uma parada cardiorrespiratória.

A criança encontra-se em estado grave.