Uma criança de apenas dois anos de idade morreu ao dar entrada no Hospital Fernando Franco em Aracaju, na última sexta-feira.

De acordo com informações, a criança foi recebida no hospital já em parada cardiorrespiratória e com sinais de violência sexual. A policia informou que a mãe relatou, que havia deixado a criança sob os cuidados do padrasto.

A Polícia Civil irá investigar o caso.