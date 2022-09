Criança de um ano morre vítima de queimadura, polícia irá investigar o caso

Confira no Balanço do IML

Elder Santana dos Santos, 37 anos, morte violenta por arma de fogo, no Marivam, em Aracaju;

Pyetro Rhave Santos Ferreira, 1 ano, proveniente do município de Nossa Senhora do Socorro, corpo recolhido no Hospital Governador João Alves Filho (HUSE), morte por queimadura;

Corpo sem identificação, sexo masculino, recolhido em Aracaju, causa morte a esclarecer;

Marluce Holanda Santos Lima, 79 anos, proveniente do município de São Cristóvão, corpo recolhido no Hospital Governador João Alves Filho (HUSE), morte por queda própria altura;

Edgar Rhamon Nascimento Santos, 31 anos, morte violenta por arma de fogo, no Albano Franco, município de Nossa Senhora do Socorro.