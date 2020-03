Uma criança recém nascida foi encontrada dentro de uma caixa de sapato, na última segunda-feira,23. O fato ocorreu no município de São Cristóvão.

Moradores identificaram que existia uma criança chorando dentro de uma caixa e ao abrirem se deparam com uma verdadeira cena de cortar o coração. A criança estava ainda com o cordão umbilical e com sangue espalhado por todo o corpo.

A criança foi encaminhada para uma unidade hospitalar e passa bem. O conselho tutelar foi acionado.