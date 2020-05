CRISTINÁPOLIS: Asfalto cede na br-101 e trecho é interditado

A Polícia Rodoviária Federal em Sergipe (PRF/SE) informa que a interdição parcial no fluxo de veículos no km 202 da BR-101, em Cristinápolis/SE, próximo a divisa do estado com a Bahia, continua. A iniciativa ocorre para garantir a segurança após erosão na pista provocada pelas fortes chuvas na região.

Equipes da PRF e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) estão orientando o trânsito e fazendo a sinalização, no local na modalidade “Pare e Siga”. Engenheiros e técnicos do Dnit avaliaram as condições da via, e desde a manhã desta quinta-feira, 21, está autorizada a passagem de veículos pesados (um por vez). Essa situação poderá ser suspensa a depender do volume de chuvas na área afetada.

O Dnit já iniciou obras para a recompor o pavimento e construção de um desvio. Após a finalização do desvio, todos os veículos estarão autorizados para tráfego.

Fonte e foto: PRF/SE