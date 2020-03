DAGV prende em Salvador homem suspeito por tentativa de feminicídio

O Departamento de Atendimento aos Grupos Vulneráveis (DAGV) da Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira, 11, Mateus Santos Ferreira, 32 anos, por crime de tentativa de feminicídio. Ele tentou matar a ex-companheira na última segunda-feira, 9, no estabelecimento comercial da vítima, localizado no bairro Industrial, zona norte de Aracaju.

De acordo com o depoimento da vítima, o suspeito esteve em seu estabelecimento comercial e pegou um aparelho celular. Assim que ela tomou conhecimento foi a casa do ex-marido e quebrou alguns pertences do imóvel. Quando o rapaz descobriu o ocorrido foi ao comércio da vítima e mais uma vez, segundo as investigações, efetuou dois disparos de arma de fogo e jogou pedras em direção a porta. O ex-marido, ainda, teria ameaçado retornar para matar a vítima e todos que estivessem no local. Esse registro aconteceu no sábado dia, 7, e na segunda-feira, dia 9, o ex-marido cumpriu a promessa.

A delegada Renata Aboim explicou com foi realizada a prisão do suspeito. “Na manhã de segunda-feira, 9, nós tomamos conhecimento que Mateus esteve no local, efetuou alguns disparos contra a vítima, que felizmente não veio à óbito. A partir de então, fizemos o pedido de prisão preventiva que foi acolhido pelo juíz da 8º Vara Criminal. Nossos policiais, após contactar a advogada e familiares do preso, foram a Salvador e efetuaram a prisão na tarde de ontem”.

Matheus Santos Ferreira vai responder pelo crime de tentativa de feminicídio. Não há histórico de agressão anterior a tentativa de feminicídio. A vítima registrou o boletim de ocorrência na Central de Flagrantes na madrugada de segunda-feira, poucas antes de ser sofrido o ataque. “De 2006 pra cá, apenas uma mulher com medida protetiva foi novamente importunada pelo agressor. Por tanto, essas medidas têm se mostrado eficientes. No caso dessa mulher, não houve tempo para solicitação dessa formalidade à Justiça, mas felizmente, conseguimos prender o agressor e ela encontra-se fora de perigo no HUSE”, explicou.









A Polícia Civil ressalta a importância das mulheres denunciarem qualquer tipo de violência física, verbal ou ameaças cometida pelos seus companheiros e ex companheiros. Somente com os boletins de ocorrência que é possível investigar os casos antes que a situação possa chegar ao grau máximo de violência. As denúncias podem ser feitas através do Disque Denúncia, telefone 181. O sigilo é garantido.

SSP