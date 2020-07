DE MARIA PARA VALMIR: “Irresponsável, inconsequente e que merece o repúdio de todos”

Com a voz claramente de alguém que estava revoltada, a deputada Maria Mendonça disparou críticas contra a fala do prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho. Durante entrevista ao radialista Alex Henrique, onde o mesmo perguntou o que ela achava sobre as declarações do prefeito sobre a necessidade de se preocupar em relação ao Covid-19 no município.

“E aí não vejo necessidade para essa preocupação a maioria das pessoas se você pegar os dados são 80, 90 e 92 anos, são essas pessoas que estão na faixa de risco. ” Disse o prefeito em relação aos óbitos. Já a deputada disparou: “ Como é que eu vejo (essa declaração), de um gestor, de um comandante de um município, eu vejo como uma declaração irresponsável, inconsequente e que merece repúdio”.

A declaração do prefeito de Itabaiana pegou tão mal, que o que se comenta nos bastidores da política é que Valmir, tem sido desumano nas questões do combate ao Covid. A declaração também chegou ao Governador Belivaldo Chagas que também repudiou a fala de Valmir.

Maycon Fernandes/Jornalista