DE NOVO: Polícia Militar apreende drogas em Poço Redondo

Nessa quarta-feira, 09, policiais da Força Tática do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) apreenderam uma quantidade significativa de crack e cocaína no município de Poço Redondo.

As equipes do 4º BPM foram acionadas para verificar a denúncia de que um homem estaria traficando drogas em uma residência localizada no Bairro São josé, naquele município.

Os policiais foram até o local, onde foram recebidos pela companheira do suspeito. A mulher informou que o suspeito não estava, mas autorizou a entrada dos militares no imóvel.

Após revistarem a casa, os militares apreenderam 69 pequenas pedras de crack, uma pedra maior da mesma droga, além de duas trouxas contendo cocaína. As buscas foram intensificadas, no entanto, o suspeito de tráfico ainda não foi preso.

Fonte: PM