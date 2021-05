DE VOLTA: Jairo de Glória deverá assumir mandato na próxima semana

“Ontem me afastei do mandato e do programa de rádio, seguir orientação médica para tratamento de um problema na garganta. Desta vez farei todo o tratamento, evitarei o erro do passado quando fiz uma cirurgia, não me afastei e o problema voltou”, explicou o deputado . disse o deputado capitão Samuel nas redes sociais.

Capitão Samuel estima que o tratamento deva durar entre 90 e 180 dias.

Jairo de Glória assumirá o mandato enquanto Capitão Samuel estará em tratamento. A noticias chegou trazendo alegria aos sertanejos, que voltará a ter um representante