DELEGACIA DE GLÓRIA E HOMICÍDIOS DE ARAPIRACA PRENDEM MULHER LIGADA AO PCC

Na última quinta dia 06 de outubro de 2022 foi deflagrada uma Operação Policial em conjunto entre as Polícias de Sergipe e Alagoas, na cidade de N. Sra da Glória para localizar e prender uma acusada de participação em um Homicídio e uma Tentativa de Homicídio ocorridos no início desse ano em Arapiraca.

Agentes das Polícias Civis dos dois Estados participaram da ação que ocorreu após troca de informações entre os Delegados Regional de Glória, JORGE EDUARDO, e o do DHA, EVERTON GONÇALVES. Com os trabalhos ficou comprovado que a procurada estava em Glória, atuando como garota de Programa. A constatação levou a equipe de Alagoas a se deslocar para Sergipe.

Após algumas diligências, a investigada foi localizada em um prostíbulo e o Mandado de Prisão Preventiva foi cumprido.

A mulher é suspeita de atrair as vítimas, dois homens que eram inimigos de integrantes do PCC, para uma emboscada. Após acertarem um programa com a acusada e uma prima desta, menor de idade, as vitimas foram atraídas e alvejados por disparos de armas de fogo, resultando na morte de um deles e ferindo o outro. Uma das mulheres chegou a beijar e abraçar os alvos da ação criminosa, para que fossem identificados pelos executores.

As investigações do DHA (Delegacia de Homicídios de Arapiraca) identificaram os autores do delito e já haviam prendido um dos executores e aprendido a menor.

Na Operação em conjunto das Polícias Civis, a mulher foi presa e agora está a disposição da Justiça Alagoana.