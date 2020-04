Delegacia faz alerta de golpe envolvendo suposta palestra sobre Covid-19

A Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC) faz um alerta sobre um novo golpe utilizando o WhatsApp. Dessa vez, aproveitando-se ainda da pandemia do Covid-19, um golpista, utilizando-se de um número de Brasília, entra em contato com prefeituras, diz que está atuando com o apoio do Ministério Público e solicita apoio da Secretaria Municipal de Saúde para realizar uma palestra sobre o Coronavírus. Com isso, ele pede número da secretaria, de taxista e de pousada. Em Sergipe, já há registro dessa tentativa de golpe, que envolve tentativa de obter dinheiro, em Campo do Brito.

Uma promotora do município relatou que a secretária de saúde municipal contou que o suspeito do golpe alegou que entrou em contato com a Prefeitura. Alegando que seria para uma palestra sobre o vírus, e que precisaria do apoio da Secretaria Municipal, ele conseguiu os telefones da secretária, de um taxista e de uma pousada.