Delegacia Regional de Glória elucida crime de estupro de vulnerável e prende em flagrante acusado

Policiais Civis lotados na Delegacia Regional da cidade de Nossa Senhora da Glória, coordenados pelo delegado Eurico Nascimento, lograram êxito em efetuar a prisão em flagrante, no dia de ontem (14/09/2020), do nacional de iniciais J.N.F., pelo crime de Estupro de Vulnerável.

Por volta das 21:00 hs, familiares de uma menor de apenas 11 anos de idade, chegaram à sede desta Delegacia Regional aflitos e desesperados, informando que sua filha tinha sido vítima de abuso sexual, cometido por um amigo que tinha ido passar o final de semana com a família, o qual gozava, inclusive, da total confiança de todos.

Que de imediato a Autoridade Policial determinou que a vítima menor de idade e seus familiares fossem acolhidos pela Agente de Polícia responsável pelo atendimento a Grupos Vulneráveis.

Em seguida, começou uma busca implacável contra o acusado, sendo determinadas várias diligências e traçadas várias linhas de investigação. Devido ao baixo efetivo policial disponível, o delegado determinou que a equipe se dividisse nas tarefas, sendo que enquanto um agente de polícia vasculhava todos os hotéis, pousadas e motéis da cidade de Nossa Senhora da Glória e redondezas, o outro efetuava consultas e buscas para identificação completa e exata do fugitivo e de seu veículo.

Em meio às diligências, e já com a identificação completa do fugitivo e do carro em que fugia, chegou informação de que o agressor já se encontrava na cidade de Itabaiana/SE, empreendendo fuga com destino à cidade de Salvador/BA. Imediatamente foi solicitado apoio à Delegacia Regional de Itabaiana, ao GETAM (Grupamento Especial Tático de Motos) da Polícia Militar e a PRF, para que efetuassem buscas e fizessem barreiras com a finalidade de capturar o fugitivo.

Minutos após, o acusado foi interceptado pela PRF na saída da cidade de Itabaiana, tendo a Autoridade Policial imediatamente se dirigido ao local, dado voz de prisão ao mesmo, e o conduzido a esta Unidade Policial para lavratura do Auto de Prisão em Flagrante.

O Delegado Eurico orienta os pais, no sentido de que tenham muito cuidado com seus filhos, sendo que este tipo de crime cometido por pessoas próximas ao seio familiar, acontece com bastante frequência. Vale salientar, que a rapidez e a dedicação de todos os policiais envolvidos nesta operação, foi fundamental para elucidação rápida e eficaz deste crime, sendo que em menos de 04 (quatro) horas o acusado já estava devidamente preso e à disposição do judiciário.