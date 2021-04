Segundo o delegado Henrique Damasceno, o padrasto Dr. Jairinho seria o responsável pela morte do menino de quatro anos, e a mãe, Monique Medeiros, conivente. A Polícia Civil do RJ prendeu os dois nesta quinta-feira por tentativas de atrapalhar a investigação.

De acordo com laudo do Instituto Médico Legal, Henry Borel faleceu por hemorragia interna após “ação contundente” no dia 8 de março. Mensagens apontam que Jairinho, que é vereador no Rio, tentou impedir que o corpo fosse levado ao IML.

