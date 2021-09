Delegado é transferido para o Huse; confira imagens do momento do crime

- Advertisement -

Fonte: A8

Na tarde desta terça-feira, 21, o delegado Marcelo Hercos foi atingido por disparos de arma de fogo, em um posto de combustível, na Zona de Expansão, em Aracaju. Após avaliação na Unidade de Pronto Atendimento do conjunto Augusto Franco ele foi encaminhado para o Hospital de Urgências, Huse.

As informações atualizadas apontam que o estado de saúde é estável, mas grave. Em entrevista ao Cidade Alerta, o Secretário de Segurança Pública de Sergipe (SSP), João Eloy, informou que imagens de câmera de segurança da loja de conveniência do posto de combustível mostram o delegado sendo atingido pela própria arma. O assessor de comunicação da SSP, Lucas Rosário, detalhou que ele entrou em luta corporal com um dos três homens e, em certo momento, a arma foi tomada da mão do delegado e com ela o suspeito atingiu o agente. Foram três disparos, no abdômen e no rosto.



Ainda, há a suspeita de que tudo começou porque os homens estavam tentando efetuar uma compra com dinheiro falso e Marcelo Hercos, mesmo de folga, realizou a abordagem.

Qualquer informação sobre os autores dos disparos, pode ser passada pelo número 181.