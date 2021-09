Delegado Marcelo Hercos: Polícia prende dois dos três envolvidos

- Advertisement -

*NOTA – Atualizada às 06h30*

A Polícia Civil confirma que houve uma ocorrência em um posto de combustível na Zona de Expansão de Aracaju em que o delegado Marcelo Hercos foi atingido com disparos de arma de fogo, nessa terça-feira, 21. Na manhã desta quarta-feira, 22, dois homens foram presos em uma pousada na Orla de Atalaia.

Eles foram presos pelo Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) e conduzidos ao Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), unidade que está à frente das investigações.

Imagens das câmeras de segurança do local foram divulgadas para facilitar a identificação dos envolvidos. Três homens estavam dentro de um veículo Prisma, de cor branca, de placa PKY-2F42, da cidade de Salvador (BA), que estava no estabelecimento comercial.

Unidades das polícias Civil e Militar foram acionadas. As informações colhidas pelas equipes policiais estão sendo remetidas ao Cope. Ainda na noite da terça-feira, o veículo foi encontrado no fundo do shopping que está em construção na Zona de Expansão.

O delegado foi socorrido e levado, inicialmente, à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do conjunto Augusto Franco. Depois, o delegado foi transferido para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse). Ele foi escoltado por militares do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam).

*NOTA do Huse* – O delegado chegou consciente, orientado, verbalizando, com perda significativa de sangue, e já foi solicitado sangue para ele. Neste momento ele está em sala cirúrgica, sendo operado, com vaga de UTI disponibilizada. Foram três tiros, um no ombro e dois na região frontal.

A cirurgia foi concluída, os tiros atingiram o duodeno e o estômago, a ortopedia também se fez presente para a realização de um procedimento no polegar. O paciente segue internado em estado grave, intubado e na Unidade de Apoio Crítico, onde está sendo acompanhado por uma equipe multidisciplinar.