Denarc apreende colete balístico, drogas, balanças e prensa metálica em Aracaju

Equipe do Departamento de Narcóticos (Denarc) apreendeu entorpecentes, balanças de precisão, uma prensa metálica e um colete balístico. O material foi encontrado nesta segunda-feira, 19, em uma residência no Bairro São Conrado, em Aracaju.

De acordo com as informações policiais, a equipe foi ao local informado para averiguar uma denúncia recebida pelo Disque-Denúncia da Polícia Civil e encontrou esses materiais, além de outros objetos como uma faca, pinos de drogas, embalagens e uma máquina de cartão de crédito.

Ainda de acordo com a investigação, foi constatado que não havia moradores no imóvel no momento da ação policial. Um inquérito será instaurado para a continuidade da apuração do caso.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

A população pode contribuir com informações por meio do Disque-Denúncia da Polícia Civil, no telefone 181.