Denarc estoura laboratório de refino de droga e apreende apreende 100kg de cocaína em Socorro

O Departamento de Narcóticos (Denarc), com o apoio da Divisão de Inteligência (Dipol), prendeu em flagrante Diego Aureliano da Silva Dias conhecido como “Diego, O químico”, por tráfico de drogas. Ele foi preso neste sábado (18) com 100kg de cocaína, no conjunto Marcos Freire 3, em Nossa Senhora do Socorro.

De acordo com as informações policiais, o investigado recebia a pasta base da droga e fazia a manipulação para render mais quilos do entorpecente. Diego recebeu a ajuda do irmão para a manipulação da droga.

O investigado foi abordado no momento em que estava saindo do laboratório e confirmou que havia drogas no local e autorizou a entrada das equipes policiais.

A ação policial também resultou na apreensão de uma prensa, de balança de precisão, dois celulares e equipamentos utilizados na preparação da droga.