Em torno de uma tonelada de drogas foi incinerada em uma ação desencadeada pelo Departamento de Narcóticos (Denarc), na manhã desta sexta-feira, 17, em uma fábrica de cimento em Pacatuba. Os entorpecentes eram provenientes das apreensões feitas, majoritariamente, pelas polícias Civil e Militar em ações e operações de combate ao tráfico de drogas deflagradas em todo o território sergipano.

De acordo com o delegado Ataíde Alves, a incineração ocorre em torno da previsão legal contra o tráfico de drogas no Brasil. “A Lei Antidrogas estipula a incineração e a destruição de drogas ilícitas, e foi o que fizemos na manhã desta sexta-feira”, ressaltou o diretor do Denarc, unidade que investiga o tráfico de drogas em Sergipe.

Ainda conforme Ataíde Alves, os entorpecentes incinerados nesta sexta-feira estavam vinculados a processos criminais instaurados entre os anos de 2021 e 2024. “Toda essa quantidade de drogas foi apreendida pelas nossas forças de segurança pública aqui no estado de Sergipe”, complementou o delegado.

A Polícia Civil reforça que a continuidade das ações de combate ao tráfico de drogas em todo o território sergipano também demanda o apoio da população. Informações e denúncias sobre a venda e transporte de entorpecentes podem ser repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.