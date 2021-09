Denarc prende destinatário de carga de armas e munições que vinha do RJ para SE

O Departamento de Narcóticos (Denarc) prendeu o suspeito de ser o destinatário da carga de armas e munições que estava sendo transportada do Rio de Janeiro para Sergipe. A mulher que estava com o material foi presa no sábado (18), já o homem foi detido nesta segunda-feira (20).

No sábado, em ação integrada das polícias Civil e Militar, com a atuação da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), 5º Batalhão da PM, operação Força-Tarefa do Sistema Único de Segurança Pública (Susp) de Combate ao Crime Organizado no estado do Ceará e Polícia Rodoviária Federal, foi presa uma mulher identificada como Layla Silveira dos Santos, 19 anos.

O material foi localizado a partir de uma denúncia anônima que mostrava que ela trazia drogas e armas para a cidade de Nossa Senhora do Socorro.

A mulher estava em um ônibus e, em sua mala, foi encontrada uma grande quantidade de munições, inclusive um fuzil. Também foram apreendidos 35 quilos de maconha, em tabletes. Os policiais apreenderam ainda 200 projéteis de calibre 556, 1.550 munições do tipo 9 milímetros e 100 munições calibre 223.

Com ela, as equipes também apreenderam oito seletores de rajada, que podem ser adaptados em armas de fogo da marca Glock. As investigações serão mantidas pelo Denarc, com a troca de informações sendo feitas com equipes de outros estados.