Denarc prende suspeito de liderar organização criminosa voltada ao narcotráfico com atuação nacional

O Departamento de Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil, cumpriu nesta quarta-feira (20), um mandado de prisão cem desfavor de Boris Aidan Fonseca, 31 anos, durante diligências no município de Propriá, região do Baixo São Francisco sergipano. Ele é suspeito de chefiar uma estrutura criminosa que transporta toneladas de cocaína e crack para distribuição em todo nordeste, incluindo Sergipe.

Segundo as investigações, centenas de quilos eram transportados em um veículo tipo carreta, com origem do estado de São Paulo. Durante a busca e apreensão na época, foram encontrados carros e cinco armas de fogo com o suspeito.

O investigado já tem passagem criminal por organização criminosa voltada ao narcotráfico, com apreensão de diversos bens e centenas de quilos de droga. Segundo as informações policiais, o homem tem um registro de Pessoa Jurídica utilizado para o crime de lavagem de dinheiro.

Após quatro meses de investigação do Denarc, com auxílio da Divisão de Inteligência da Polícia Civil (Dipol), foi representado e expedido um mandado de prisão preventiva por suspeita de tráfico de drogas e organização criminosa.