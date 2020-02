Dep. Laércio Oliveira visita escritório da M.A Comunicações em Macambira

Na manhã do último sábado, 15, o Deputado Federal Laércio Oliveira (PP), esteve no município de Macambira e acompanhado do prefeito de Campo do Brito, Marcell Souza, Bel de Pio e alguns correligionários fizeram questão de conhecer as instalações da M.A COMUNICAÇÕES.

Na oportunidade o diretor da empresa, Cleiton Bianucci, cumprimentou o Deputado, o Jovem prefeito e toda comitiva, e conversaram sobre a trajetória do Macambira no Ar® site que é o carro chefe da empresa.

“Lembro-me que no momento da votação do projeto dos agentes de saúde e endemias em 2014 concedi via telefone quase uma hora de entrevista para você Cleiton ainda dentro do plenário.” Disse Laércio.

Por sua vez o jornalista Cleiton lembrou do episódio e disse que um dos maiores divulgadores do trabalho do Deputado na região era o prefeito Marcell.

“Temos acompanhado teu trabalho através dos testemunhos que o próprio prefeito Marcell faz questão de tornar público, tenho certeza que nessas eleições de 2020 o PP será um dos partidos que sairá mais fortalecido ao fechar às urnas.” Comentou

Finalizando, o Deputado sabendo da pré-candidatura do jornalista Cleiton fez o convite para o mesmo aderir ao PP e ajudar fortalecer o projeto não só em Macambira bem como em todo o estado.

“Será muito bom termos você como candidato em nosso partido, acabamos de sair da casa de Carivaldo e vemos que existe a possibilidade de andarmos juntos, e tendo você com agente com certeza será de grande válida para ambas as partes.” Finalizou Laércio.