Depatri busca suspeitos do crime que vitimou idoso no Eduardo Gomes

O Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) divulga imagens dos suspeitos de invadirem uma casa no Eduardo Gomes, em São Cristóvão, e matarem a vítima identificada como Agamenon da Fonseca Hora, de 79 anos de idade.









De acordo com as investigações, o crime teria ocorrido na madrugada da segunda-feira, 27. A vítima foi encontrada amarrada e amordaçada no chão da casa. Dois homens teriam invadido a casa e praticado a ação criminosa.

A Polícia já possui imagens das câmeras de segurança da vizinhança e continua as investigações. Informações e denúncias sobre a localização dos suspeitos do crime podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.