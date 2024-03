Equipes do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), por meio da Delegacia de Defraudações e Combate à Pirataria (DDCP), prenderam em flagrante um homem investigado por tentativa de golpe contra instituições financeiras em Aracaju. Ele já havia causado anteriormente um prejuízo de R$ 150 mil. A ação policial, que ocorreu na sexta-feira, 15, foi divulgada nesta segunda-feira, 18.

De acordo com a delegada Lauana Guedes, a informação inicial era de que um homem estaria em uma agência bancária e havia acabado de abrir uma conta utilizando documentos falsos. “Diante da apuração policial, a equipe foi ao local e, durante a abordagem, o suspeito apresentou uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsificada”, detalhou.

Ainda conforme a delegada, o investigado falsificava documentos inserindo fotografias sem documentações verdadeiras. “A partir daí, ele conseguia se passar por essas pessoas. Ia ao banco e conseguia efetuar diversos empréstimos. Aqui em Sergipe, ele já havia praticado o mesmo golpe”, relatou Lauana Guedes.

Após diligências, foram encontrados itens que possivelmente eram utilizados no crime, a exemplo de computador e impressora, bem como inúmeros documentos em nome de terceiros – CNH, RG, comprovantes de residência, declaração de imposto de renda e comprovante de rendimento. Também foram localizados diversos cartões de crédito e bancários. O material estava na residência do suspeito.

Segundo a delegada Suirá Paim, foi constatado ainda que os dados são reais. “Vamos dar continuidade às investigações para saber de onde essas informações eram captadas. São dados de pessoas aposentadas, justamente por isso ele conseguia fazer a abertura de contas e obtinha empréstimos, financiamentos e consorcios”, informou.

Também conforme a delegada, ele já havia sido preso em São Paulo e Bahia. “Ele cumpriu pena por esse mesmo crime. Recentemente, ele foi preso em flagrante, duas vezes, pelo mesmo delito em municípios da Bahia. Também temos informações de que ele já havia dado golpe em uma instituição bancária em Sergipe”, complementou Suirá Paim.

Diante das informações colhidas na investigação e do material apreendido na ação policial, foi lavrado o auto de prisão em flagrante do suspeito, que já se encontra à disposição da Justiça. A Polícia Civil solicita que outras informações sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.