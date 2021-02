Deputada Estadual Kitty Lima parabeniza atuação policial em resgate de cadela vítima de maus-tratos

Uma ação liderada pelo delegado Eurico Nascimento e sua equipe da Polícia Civil de Nossa Senhora da Glória culminou no resgate de uma cadela que vivia em situação de maus-tratos na tarde desta sexta-feira, 12. A atuação dos agentes foi parabenizada pela deputada estadual Kitty Lima (Cidadania), que participou da ação intermediando a denúncia anônima e a levando até as autoridades policiais do município.

Na residência do crime, a cadela foi encontrada cercada de muitas fezes e urina, além da ausência de água e comida, fato que vinha sendo registrado pelos denunciantes ao longo dos últimos dias. De acordo com o delegado, o tutor não estava presente no momento da atuação, mas será intimado nos próximos dias.

A denúncia chegou ao mandato da parlamentar ainda na quinta-feira, 11, quando o fato foi levado ao conhecimento da Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória. Desde então, a equipe policial vinha reunindo esforços para identificar o local e efetuar o resgate.

“Foi uma ação de extrema relevância e que orgulha muito todos nós que atuamos na causa animal. Este é o resultado de anos de luta por leis mais rígidas, as quais são representadas hoje principalmente pela Lei Sansão e que estão sendo cumpridas por policiais competentes como os que compõem a equipe do delegado Eurico Nascimento”, comentou Kitty, em referência à Lei nº 9.605, apelidada de Lei Sansão.

Pacote Anticrime

Para continuar combatendo crimes desta natureza e reforçando as leis punitivas contra agressores, Kitty Lima recordou a necessidade de aprovação do chamado “Pacote Anticrime de Maus-Tratos Animais”, que consiste em uma série de leis apresentadas pelo seu mandato na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese). Com quatro pontos considerados extremamente essenciais ao combate das práticas agressoras no estado, o Pacote Anticrime pretende adicionar emendas ao Código Estadual de Proteção Animal, vigente em Sergipe desde 2017.

Enquanto ativista da causa animal e parlamentar defensora do tema, Kitty argumenta que o pacote precisa ser discutido com urgência pela Casa Legislativa, tendo em vista que, desde o início da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o número de registros desta natureza tem aumentado consideravelmente. “Infelizmente, para nós que agimos como ativistas da causa, tem sido algo rotineiro. Se antes a dificuldade de cobrar justiça nos inúmeros casos era gigante, agora tem sido muito maior”, pontuou a parlamentar.

por Daniel Rezende