Deputado Jairo de Glória: “Estou muito feliz que 10 leitos de UTI serão implantados no Hospital de Glória”

O deputado estadual Jairo de Glória esteve na manhã desta segunda-feira, 31, com a Secretária de Saúde do Estado de Sergipe, Mércia Feitosa, para falar sobre as problemáticas que o Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória.

A informação que o deputado recebeu através da Secretária é de que 10 leitos de UTI serão implantados no município: “Fiquei muito feliz com aquilo que acabei de ouvir, pois o povo sertanejo precisa que aquele hospital esteja funcionando perfeitamente e com o enfrentamento no combate a Covid-19, aquele local venha ter mais e mais melhorias, para que os pacientes deixem de ser transferidos para unidades de outros municípios, ficando longe do carinho de suas famílias”, disse Jairo

“É importante ressaltar que encontrei a deputada Janier Mota, que também esteve com a secretária, e isso reforça ainda mais os nossos pedidos, junto a própria secretária e ao governo do estado, pare que o hospital de Glória funcione como se deve funcionar”, completou.

O deputado ressaltou a importância de deixar as diferenças politicas de lado e prol da população.