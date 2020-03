Deputados estaduais aprovam decreto de Calamidade Pública em Sergipe

Na manhã desta quarta-feira (25), os deputados estaduais aprovaram o Decreto de Calamidade Pública de autoria do Executivo, em virtude do coronavírus. A informação foi confirmada pelo governador de Sergipe, Belivaldo Chagas.









Com a aprovação, o estado pode ser dispensado do atingimento dos resultados fiscais e da limitação de empenho prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como podem ser suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas.

O governo justificou que a aplicação das medidas para enfrentamento da COVID-19 gerarão aumento das despesas públicas.