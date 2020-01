DESO: Glória e mais 10 cidades estão sem o fornecimento de água

As informações passadas pela Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), são de que o problema foi causado por uma falha no fornecimento de energia elétrica, que parou o sistema de bombeamento.

Os locais atingidos são: Amparo de São Francisco, Canhoba, Nossa Senhora de Lourdes, Itabi, Aquidabã, Graccho Cardoso, Cumbe, Feira Nova, Gararu, Nossa Senhora das Dores (parte da zona rural) e Nossa Senhora da Glória (zona rural e os conjuntos Cohab, Alto da Glória, Divineia e as fábricas).

Segundo a Deso, o abastecimento será restabelecido gradativamente assim que o fornecimento de energia for normalizado.

Com informações do Faxaju