Um detento foi encontrado morto dentro de uma cela no Copemcan, na tarde do último domingo (02) em São Cristóvão.

De acordo com a Secretaria da Justiça, do Trabalho e da Defesa do Consumidor, Albérico Oliveira Santos, 67 anos de idade acabou sofrendo um infarto e não resistiu. Uma equipe da SAMU foi acionada e constatou o óbito.