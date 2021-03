Jorge Luiz Vieira de Oliveira de 55 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira, 15, dentro do presídio que fica localizado no município de Areia Branca.

De acordo com a Secretaria da Justiça, do Trabalho e da Defesa do Consumidor, o detento morreu de causas naturais. O IML foi acionado para recolher o corpo.