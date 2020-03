Detentos que estão no Copemcam apresentam sintomas do Covid-19, pavilhão é isolado

Ao menos quatro internos do Copemcam localizado no município de São Cristóvão, apresentaram sintomas do Covid-19 (Coronavírus). Segundo informações, os detentos se queixaram de ter leve febre e tosses.

A suspeita foi levantada, após um dos detentos que é filho de uma das pacientes que testaram positivo, apresentar os mesmos sintomas.

De acordo com a Secretaria de Justiça, a mulher esteve no presidio há alguns dias para visitar o filho, porém a mesma não apresentava nenhum tipo de sintoma. Os presos ficarão em um local isolados e passarão por exames.