O Ministério Público de Sergipe, por meio da Promotoria de Justiça de Pacatuba/Distrito de Ilha das Flores, instaurou Inquérito Civil para apurar a conduta do Deputado Estadual Cristiano Cavalcante, durante evento no Município de Ilha das Flores. A Promotoria de Justiça tomou conhecimento, por intermédio de veículos jornalísticos locais, de que, no dia 06 de maio de 2023, o parlamentar causou tumulto ao jogar notas de dinheiro para o público durante um evento em alusão ao Dia do Trabalhador, realizado no Povoado Serrão.

A Promotoria de Justiça relatou que, nas notícias veiculadas na mídia local, especialmente em vídeos gravados, que também circularam na internet, por pessoas que estavam no local, é possível ver o Deputado Estadual, que foi Prefeito do Município de Ilha das Flores, jogando cédulas para o alto e pessoas o seguiam enquanto ele andava em direção ao carro. Além disso, os jornais locais noticiaram que as pessoas se jogaram no chão e brigavam pelas notas, que crianças, inclusive, ficaram no meio da confusão criada pela atitude do parlamentar, enquanto distribuía dinheiro de “forma humilhante e vexatória para a população”.

O Promotor de Justiça Raymundo Napoleão Ximenes Neto destacou que “se tais fatos forem comprovados, se caracterizam, ao menos em tese, com a prática de ato de improbidade administrativa”.

O MPSE designou audiência para ouvir o Deputado Estadual acerca dos fatos relatados no Inquérito Civil.

MP Sergipe