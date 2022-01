Dez corpos deram entrada no Instituto Médico Legal nas últimas nas últimas 24 horas

Corpo sem identificação, do sexo masculino, causa morte a ser esclarecida, no município de Nossa Senhora do Socorro.

Sergio Everton de Oliveira, 24 anos, morte violenta por arma de fogo, no município de Siriri.

Júlio César dos Santos, 37 anos, morte violenta por arma de fogo, no município de Barra dos Coqueiros.

Edvaldo dos Santos, 55 anos, morte por afogamento, no município de São Cristóvão.

Corpo sem nenhuma identificação, do sexo masculino, causa morte a esclarecer, Povoado Pedra Branca, município de Laranjeiras.

Antônio José Mouira, 48 nos, causa morte a ser esclarecida, no município de de Nossa Senhora das Dores.

Maxwell Juda dos Santos, 27 anos, morte violenta por arma de fogo, no município de Barra dos Coqueiros.

José Soloanio de Souza Santos, 55 anos, corpo recolhido no Hospital na dependência (HUSE) hospital de urgência de Sergipe, Governador João Alves Filho, em vítima de queda da própria altura.

Alexsandro Andrade Santos, 45 anos, causa morte a esclarecer, em Aracaju.

Felipe Dias dos Santos, 19 anos, corpo recolhido nas dependência do Hospital Universitário de Lagarto, morte violenta por arma de fogo.