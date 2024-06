Os dois envolvidos foram identificados e apresentados à Justiça

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prendeu na manhã da terça-feira, 18, no bairro Siqueira Campos, um homem de 23 anos, em cumprimento a mandado de prisão preventiva por conta de um crime de homicídio ocorrido no ano de 2021.

Na ocasião do delito, registrado em 24 de agosto de 2021, o investigado alvejou com disparos de arma de fogo John Allyson Santos Bomfim, em frente ao abatedouro de frangos onde trabalhava, na Rua Acre, na capital, levando-o a óbito.

As investigações mostraram que, além do homem preso nessa terça, o caso teve a participação de um adolescente de 17 anos, que já foi apresentado à Justiça. Ainda segundo os levantamentos, o crime foi motivado por vingança, já que o irmão da vítima é suspeito de matar um amigo dos autores.

Com o cumprimento do mandado de prisão preventiva nessa terça, o caso está à disposição do Poder Judiciário.