DHPP cumpre segundo mandado de prisão preventiva contra acusado de homicídio

A Polícia Civil, através do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), cumpriu, nesta quinta-feira (18), novo mandado de prisão preventiva contra J. dos S., também conhecido como “Jaja”.

De acordo com informações policiais, o suspeito já havia sido preso pelo próprio DHPP acusado de ser o autor do homicídio que vitimou Luiz Fernando Alves dos Santos, crime ocorrido em julho do ano passado, na Travessa São Pedro, município de Barra dos Coqueiros, Grande Aracaju.

Com o desdobramento das investigações, a polícia também elucidou o caso de roubo qualificado que ocorreu em dezembro de 2020, em uma mercearia da capital sergipana. Na ocasião, Jaja, em companhia do menor infrator L. C. R. dos S., mediante uso de arma de fogo e extrema violência, assaltaram o estabelecimento, assim como funcionários e clientes.