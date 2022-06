DHPP elucida homicídios e cumpre dois mandados de prisão

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) elucidou que Carlos Henrique Dos Santos foi responsável por três homicídios no bairro Soledade, em Aracaju. Suspeito foi preso em flagrante por Policiais Militares do Batalhão de Rádio Patrulha (BPRp) na tarde de ontem, quarta-feira, 08.

No decorrer das investigações, o DHPP apurou que Carlos Henrique foi o autor dos disparos contra Ramires Silva Cavalcante, no dia 17 de outubro de 2021. O homicídio ocorreu no Loteamento Isabel Martins, bairro Soledade.

O DHPP também descobriu que ele também foi responsável pela morte de sua ex-companheira, Bianca Ferreira Santos, e Lucas Santos Alves, que era cunhado de Bianca e parceiro de Carlos Henrique no homicídio de Ramires. O crime aconteceu no dia 27 de novembro do mesmo ano, no Loteamento Senhor do Bonfim.

O DHPP continua investigando mais três homicídios ocorridos no bairro Soledade. Dentre eles, Carlos Henrique é suspeito de outro crime com vítima mulher, que aguarda conclusão de exames periciais para conclusão.