DHPP investiga se morte de estudante tem relação com questões financeiras

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) informou, nesta terça-feira (20), que está apurando se a morte do estudante baiano Henrique José de Andrade Matos, 22, no bairro Farolândia, em Aracaju, tem relação com questões financeiras. O jovem foi morto por um colega de infância no condomínio onde moravam na capital sergipana no último sábado (17). Após o crime, o corpo da vítima foi esquartejado.

De acordo com o delegado Tarcísio Tenório, o investigado confessou o crime na presença da autoridade plantonista. “O inquérito foi instaurado, e nós estamos dando sequência às diligências e como oitiva de outras testemunhas do ciclo de relacionamento da vítima e requisição de perícias. Também foram apreendidos alguns equipamentos eletrônicos que também serão periciados”, informou.

As investigações também estão na fase de oitiva de pessoas próximas à vítima e a Polícia Civil está apurando as circunstâncias em que ocorreram o crime. “Estamos dando seguimento às oitivas de familiares da vítima para coletar o máximo de informações que nos permitam esclarecer todas as circunstâncias do fato. A respeito da confissão, é necessário que as investigações avancem”, mencionou.

Tarcísio Tenório informou ainda que a Polícia Civil tem informações de que o investigado já respondia a procedimento policial por estelionato. “Estamos verificando se o fato tem alguma motivação financeira já que o investigado residia no mesmo apartamento da vítima. Iremos checar todos os pontos”, acrescentou.

O delegado concluiu informando que o investigado encontra-se preso preventivamente e à disposição da Justiça. “O inquérito vai tramitar, e nós temos um prazo de dez dias para conclusão desde a sua instauração. As perícias estão sendo concluídas. Esperamos terminar as oitivas das pessoas intimadas ainda nesta semana. Concluiremos o inquérito e iremos remeter ao Poder Judiciário e Ministério Público”, pontuou.