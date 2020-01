DHPP prende autor de homicídio ocorrido no Povoado de Areia Branca

Policiais da primeira Divisão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), prenderam nesta terça-feira (07) Clodoaldo dos Santos, mais conhecido como “Claudinho”, 40 anos. Ele é suspeito de um homicídio ocorrido no dia 14 de dezembro de 2019, no Povoado Areia Branca, zona de expansão de Aracaju.









Segundo informações, o suspeito Clodoaldo se dirigiu a uma seresta na localidade, ingerindo bebida alcoólica com a vítima e alguns amigos. Já pela manhã, insatisfeito com uma brincadeira feita pela vítima, o suspeito se afastou por alguns instantes e, ao retornar, já de posse de um punhal, passou a golpear a vítima pelas costas, sem que esta pudesse esboçar qualquer reação.

Ainda segundo informações repassadas, o suspeito desferiu diversos golpes de facas na região do pescoço e no rosto da vítima, conhecida por Antônio Jeferson da Silva Figueiredo, de 26 anos, que não resistiu aos ferimentos e veio à óbito no local.

O suspeito já havia sido preso no municipio de Japoatã, em virtude de ter tentado matar uma ex-companheira. Em razão desse crime, o investigado ainda estava cumprindo pena no regime aberto.

A justiça já decretou a prisão do indivíduo e seu retorno ao sistema prisional deverá ocorrer entre os próximos dias.

Com informações da SSP