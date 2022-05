DHPP procura autor do homicídio do cantor de arrocha “Johnny Chefinho”

O Departamento de Homicídios e Proteção (DHPP) à Pessoa finaliza investigações e conclui que César Alves dos Santos é autor dos disparos de arma de fogo que vitimaram o cantor de arrocha Jhonny Douglas dos Santos Jesus, popularmente conhecido como “Johnny Chefinho”. O crime aconteceu no dia 6 de fevereiro do ano de 2020, no bairro Olaria, em Aracaju.

César Alves, autor do crime, chegou a ser preso em setembro de 2020, na BR-030, próximo ao município de Caetité/BA, sob posse de 90 quilos de pasta base de cocaína, mas ganhou a liberdade posteriormente. No entanto, no mês de agosto de 2021, após recurso do Ministério Público, o Tribunal de Justiça de Sergipe expediu o mandado de prisão preventiva contra César, que permanece foragido.

A Polícia Civil solicita que quais informações pertinentes à solução do caso sejam passadas às autoridades policiais através do Disque-Denúncia 181. O sigilo do denunciante é garantido.